Заречный микрорайон в Сочи на одну ночь останется без воды и тепла

Это связано с аварией на водоводе диаметром 300 мм на улице Чайковского, 49, которая произошла 21 декабря.

Из-за ремонта частично отключили водоснабжение жителям улиц Чайковского, Новоселов и Цветного бульвара. Прекращена подача воды в котельную № 2, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».

Устраняют аварию шесть человек и две единицы техники. Планируется завершить ремонтные работы до 6:00 22 декабря.

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