Зарплату врачам предложили поднять из необязательных расходов бюджета

Совет по правам человека при президенте обратится к Владимиру Путину с просьбой о перенаправлении на зарплаты врачам необязательных расходов бюджета.

По мнению главы постоянной комиссии СПЧ по антикоррупционным вопросам Кирилла Кабанова, регионы часто отдают предпочтение решению задач второстепенной важности, в то время как в приоритете должно быть здравоохранение.

«Зачастую, например, для обустройства фасада здания больницы выделяется бюджет сверх необходимого. При этом из системы ОМС исключены сбор анализов крови и мочи, а зарплаты врачам сокращаются. В регионах, где ситуация осложняется нехваткой кадров, оборудования и медикаментов, это может вылиться в серьезный социальный конфликт», — отметил Кабанов.

Член СПЧ, глава российского отделения Красного Креста Раиса Лукутцова пояснила, что в совете по этому вопросу создана специальная рабочая группа.

В апреле пройдет встреча СПЧ с профильными ведомствами, на которой обсудят возможность перераспределения расходов. Ожидается, что результатом инициативы станет восстановление дополнительных выплат врачам, пишут «Известия».

Источник