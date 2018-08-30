Зарубежных туроператоров заинтересовал маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» на Кубани

Об этом сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

По словам главы министерства, туроператоры из стран дальнего зарубежья заинтересовались маршрутом «Золотое кольцо Боспорского царства», который проходит по античным городам, расположенным на территории Краснодарского края, Крыма и Ростовской области.

Идея создать маршрут возникла еще во время подготовки к фестивалю «Античное наследие России» на Кубани.

Константиниди сообщил, что зарубежные туроператоры уже начали прорабатывать маршрут. Единый тур позволит комплексно продвигать экскурсии в античные поселения на территории южных российских регионов.

«При всем потенциале очень сложно продвигать отдельно музей Фанагории, музей Горгиппия. А у нас есть высококлассная историческая инфраструктура. Мы решаем в том числе задачу наполнения досуга новыми объектами, причем не развлекательными, а познавательными», — цитирует Константиниди ТАСС.

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