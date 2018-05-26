Заседание Совета Россия — НАТО пройдет 31 мая

Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Встреча СРН на уровне послов пройдет 31 мая в Брюсселе. Это часть нашего двойного подхода к отношениям с Россией, основанного на сильной обороне и состоятельном диалоге», — заявил он.

Это будет седьмая встреча СРН за последние два года.

Представитель альянса подчеркнув приверженность НАТО сохранить открытыми каналы для диалога с Россией, несмотря на замораживание практического сотрудничества, пишут «Известия».

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