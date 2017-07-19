Защита обжаловала приговор по делу об убийстве Бориса Немцова

Адвокаты всех осужденных подали жалобу в Верховный суд РФ на приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

Об этом сообщила адвокат Анна Бюрчиева. Поступал ли протест от прокурора, ей неизвестно.

В Следственном комитете России продолжается расследование уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова и ряда неустановленных лиц. Дело выделено в отдельное производство. Мухудинов находится в международном розыске с ноября 2015 года, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 13 июля суд приговорил пятерых участников убийства Бориса Немцова к срокам от 11 до 20 лет заключения.

В Москве 28 февраля 2015 года убили депутата Ярославской областной думы и сопредседателя партии «РПР-Парнас» Бориса Немцова. Обвиняемыми по делу являются пять человек: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов.

Московский окружной военный суд с участием присяжных 3 октября 2016 года начал рассматривать уголовное дело об убийстве российского политика Бориса Немцова. Суд отобрал 12 основных и десять запасных присяжных из 84 пришедших по повестке.

По версии следствия, в конце сентября 2014 года фигуранты за вознаграждение в 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и других неустановленных лиц убить Немцова. Участники группы готовились к убийству, изучали образ жизни политика, вели наблюдение, выбирали способ и место нападения, подбирали оружие, транспорт, средства связи, определяли способы и маршруты отхода. Следователи считают организатором убийства Руслана Мухудинова. Его и иных неустановленных лиц объявили в международный розыск.

В Москве 1 июня во время прений сторон по делу об убийстве политика Бориса Немцова прокурор Мария Семененко заявила о виновности пятерых подсудимых, фигурирующих в расследовании. Коллегия присяжных признала вину всех пятерых подсудимых по делу об убийстве Немцова.

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