Защита попросила наказать виновника ДТП в Краснодаре на Дзержинского штрафом

В Прикубанском суде краевой столицы 28 августа рассмотрят вопрос о штрафе.

«Во время расследования адвокат подал следователю ходатайство о применении к обвиняемому положений при назначении судебного наказания в соответствии со ст. 76.2 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа». Уголовное дело с ходатайством о прекращении уголовного преследования и назначении ему наказания в виде судебного штрафа направлено на рассмотрение в Прикубанский районный суд. Фигурант дела о ДТП на Дзержинского полностью признал свою вину, он компенсировал пострадавшим моральный и материальный ущерб», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

В ст. 76.2 УК РФ сказано, что «лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», 29 июня в краевой столице 17-летний подросток на джипе сбил пятерых дорожных рабочих. Один из них погиб, остальные, включая водителя, были госпитализированы.

По данным прокуратуры, оказалось, что 17-летний подросток, который был за рулем Land Rover, находился в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Наказание по нему предусмаривает от двух до семи лет лишения свободы.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что за рулем джипа был сын бывшего начальника краснодарской милиции Александра Семенова, который покинул свою должность в 2011 году во время реформирования ведомства. Молодого человека после ДТП задержали.

В Краснодаре суд начнет рассмотрение дела о ДТП с рабочими на улице Дзержинского.

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