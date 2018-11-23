Защита рэпера Хаски обжаловала административный арест за мелкое хулиганство

Об этом сообщила менеджер правозащиты «Открытой России», обеспечивающей защиту исполнителя.

«Обжаловали 12 суток по хулиганству», — рассказала Полина Немировская.

Она отметила, что решение об аресте Хаски за отказ от медицинского освидетельствования после задержания будет обжалован 26 ноября, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски. Выступление должно было состояться 21 ноября на площадке Arena Hall. Полицейские задержали исполнителя за дебош. На входе перед клубом рэпер залез на крышу автомобиля и попытался исполнить одно из своих произведений. Фанаты перекрыли улицу. После этого к автомобилю подошли сотрудники полиции, сняли музыканта с крыши машины и увели.

Суд арестовал рэпера Хаски на 12 суток за правонарушение по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Позже судья определила, что рэпер не нарушал установленный порядок организации публичного мероприятия, по этой статье он оправдан. Музыкант отказался пройти медосвидетельствование. За это ему назначили трое суток ареста. Итого артист проведет в спецприемнике 12 суток, так как назначенный ранее больший срок поглощает трехсуточное наказание.

СМИ сообщили, что в Краснодаре против рэпера Хаски завели уголовное дело за повреждение чужой машины.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник