Защитник Александр Мартынович стал новым капитаном ФК «Краснодар»

Об этом стало известно 11 августа.
«Александр Мартынович — новый капитан «горожан». Вице-капитаны — Юрий Газинский и Маурисио Перейра», — сказано в официальной группе клуба во «Вконтакте».
Александр Мартынович выступает за клуб с 2010 года.
Предыдущие два матча капитаном команды был Федор Смолов.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов перешел в ФК «Локомотив».
ФК «Краснодар» и «Уфа» проведут матч 3-го тура РПЛ 13 августа.
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