Защитник Александр Мартынович стал новым капитаном ФК «Краснодар»

Об этом стало известно 11 августа.

«Александр Мартынович — новый капитан «горожан». Вице-капитаны — Юрий Газинский и Маурисио Перейра», — сказано в официальной группе клуба во «Вконтакте».

Александр Мартынович выступает за клуб с 2010 года.

Предыдущие два матча капитаном команды был Федор Смолов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов перешел в ФК «Локомотив».

ФК «Краснодар» и «Уфа» проведут матч 3-го тура РПЛ 13 августа.

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