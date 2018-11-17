Защитник Дамир Мусин покинул ХК «Сочи»

В результате сделки с «Ак Барсом» хоккеист возвращается в казанский клуб.

В составе «Сочи» Мусин сыграл в 23 матчах и набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «ноль».

Защитник Артем Мальцев в рамках договора о спортивном сотрудничестве отправился в ХК «Рязань» для получения игровой практики.

Мальцев большую часть сезона проводит за южан, приняв участие в 16-ти играх и сделав одну голевую передачу при среднем времени на льду 14 минут 22 секунды, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник