Защитник Джо Рэглэнд стал игроком ПБК «Локомотив-Кубань»

Контракт с американским спортсменом рассчитан на два года.

В баскетбольном сезоне-2016/17 Джо Рэглэнд помог «Авеллино» выйти в полуфинал Серии А, вошел в пятерку лучших снайперов сезона, набирая в среднем в 35 играх по 17,7 очка, 3,3 подбора, 5,1 передачи и 1,4 перехвата.

«Я очень рад приехать в Краснодар и стать частью такого отличного клуба. Я рад познакомиться с новыми товарищами по команде, с которыми мы будем работать и вместе воплощать план тренера, чтобы сделать предстоящий сезон успешным», — цитирует Рэглэнда пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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