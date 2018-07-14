Защитник ФК «Краснодар» Алексей Грицаенко перешел в «Енисей» на правах аренды

Он будет играть в красноярском клубе до конца сезона 2018/2019.

Футбольные клубы «Краснодар» и «Енисей» (Красноярск) достигли договоренности об аренде сибирским коллективом до конца сезона-2018/2019.

Алексей Грицаенко перешел в «Краснодар» из клуба «Луч-Энергия» (Владивосток) летом 2017 года. В рядах «горожан» в прошлом сезоне 23-летний центральный защитник принял участие в 11 официальных матчах, во всех выходил в стартовом составе, забил один мяч, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник