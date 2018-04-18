Защитник ФК «Краснодар» Рамирес стал отцом во второй раз

В семье Кристиана Рамиреса 18 апреля родилась дочь, которую назвали Зафира.

«От имени всего коллектива поздравляем Кристиана и его супругу Анику с прибавлением в их славном семействе, желаем им счастья и благополучия, а маленькой Зафире — расти здоровой и радовать родителей», — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце февраля игрок ФК «Краснодар» Жоаозиньо впервые стал отцом. Мальчика назвали Давид Лукас.

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