Защитник ФК «Краснодар» рассказал об изучении русского языка

Футболист Кристиан Рамирес в краснодарском клубе с января 2017 года.

Рамирес дал интервью на русском языке, в котором подробно рассказал об изучении языка.

«Когда я приехал в Краснодар, я понимал, что русский язык является очень тяжелым. Мне каждый день помогает в изучении переводчик Антон, который работает в клубе. Сейчас я могу чуть-чуть говорить по-русски, по-английски и по-немецки. Это потому, что я хочу учить языки», — отметил футболист.

Спортсмен дома слушает музыку и смотрит фильмы на русском языке. Последний просмотренный русский фильм — «Снайпер». Просмотр кинолент, по словам Рамиреса, помогает ему быстрее учить язык, сообщает пресс-служба клуба.

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