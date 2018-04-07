Защитник ФК «Краснодар» Шишкин: Шалимов не прощался с командой

Защитник горожан Роман Шишкин прокомментировал отставку главного тренера команды Игоря Шалимова.

«Руководство приняло такое решение – ему виднее. Думаю, отставка Шалимова связана с последними результатами «Краснодара». Особенно всех огорчила ничья с «Анжи», — сказал футболист. — Насколько я знаю, Игорь Михайлович с командой не общался и не прощался. Но мне бы хотелось бы сказать ему спасибо и пожелать удачи. Возможно, какое-то его решение также повлияло на то, что я подписал с «Краснодаром» долгосрочный контракт.

Шишкин отметил, что в команде о новом тренере Мураде Мусаеве знают, как о перспективном специалисте, который достиг хороших результатов с «молодежкой».

«Молодые ребята говорят, что Мурад Олегович — спокойный тренер. Он не эмоционален, все замечания только по делу. В ближайшее время наша задача — поддержать его, чтобы мы все были на одной волне», — цитирует Шишкина Sports.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Игоря Шалимова 2 апреля отправили в отставку с поста главного тренера ФК «Краснодар». Команду возглавил Мурад Мусаев, тренировавший до этого молодежную команду горожан.

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