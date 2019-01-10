Об этом сообщил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

По его словам, решение по Роману Шишкину принято: футболист будет играть за «Крылья» на правах аренды до конца сезона, сообщает «Р-Спорт».

Шишкин выступает за «Краснодар» с 2017 года. В этом сезоне он провел за первую команду шесть матчей и забил один гол во всех турнирах.

Шишкин уже выступал на правах аренды за «Крылья Советов» в 2009 году. Ранее о том, что волжский клуб подпишет защитника «Краснодара», сообщал начальник селекционного отдела «Крыльев Советов» Геннадий Голубин.

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