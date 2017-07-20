Защитник Мэтт Дженнинг покинул ПБК «Локомотив-Кубань»

Американец выступал за краснодарскую команду с середины сезона-2015/16.

Всего Дженнинг сыграл за «Локо» в 70 матчах во всех турнирах, завоевал бронзу Евролиги и вместе с командой дошел до полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Мэтт стал одним из тех игроков, вокруг кого строился новый «Локо» после громких европейских побед. Дженнинг по ходу сезона передвинулся на непривычное для него место разыгрывающего защитника, где превратился в настоящего лидера команды», — сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мэтт Дженнинг перешел в «Локо» в феврале 2016 года из иерусалимского «Хапоэля».

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