Защитник Николай Марков будет играть за «Краснодар-2»

13 июля в 15:24

Контракт с 33-летним футболистом подписан сроком на год.

Николай Марков прежде выступал за ФК «Краснодар» с 2010 года по 2016. В общей сумме игрок провел 91 матч и отличился двумя забитыми голами. По истечению срока контракта, футболист перешел в ФК «Кубань» и провел там 58 официальных матчей.

Летом 2018 года Марков перешел в статус свободного агента и, пройдя медицинское обследование, подписал соглашение с «Краснодаром-2». В ближайшее время он будет внесен в заявку второй команды «горожан» для участия в первенстве ФНЛ, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый матч в ФНЛ «Краснодар-2» проведет 17 июля. Матч пройдет на стадионе Академии ФК «Краснодар».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник