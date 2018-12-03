Защитник ПБК «Локомотив-Кубань» принес сборной России 17 очков в матче с чехами

Встреча прошла в Химках 3 декабря и завершилась со счетом 81:61 в пользу россиян.

Самым результативным игроком матча стал игрок гостей Яромир Бохачик, набравший 26 очков. В составе сборной России большего всего очков набрал защитник ПБК «Локомотив-Кубань» Дмитрий Хвостов — 17.

Виталий Фридзон набрал 13 очков, Владимир Ивлев и Станислав Ильницкий добавили еще по три.

Российская команда располагается на третьем месте в группе К. В следующем матче отбора 21 февраля сборная России в гостях сыграет с Болгарией.

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