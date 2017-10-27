Защитник сборной России Дмитрий Кулагин перешел в ПБК «Локомотив-Кубань»

Об этом 27 октября сообщил президент краснодарского клуба Андрей Ведищев.

«»Локомотив-Кубань» подписал контракт по схеме 1+1 с Дмитрием Кулагиным», — сказал Ведищев.

Последним клубом Кулагина был московский ЦСКА, за который защитник выступал с 2015 по 2017 год. На чемпионате Европы 2017 года Кулагин играл за сборную России в статусе свободного агента, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее СМИ сообщали, что ради подписания контракта с «Локо» Дмитрий Кулагин пошел на понижение зарплаты.

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