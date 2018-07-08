Защитник сборной России Игнашевич завершил игровую карьеру и намерен стать тренером

Об этом футболист заявил после матча 1/4 ЧМ-2018 с Хорватией.

«Этот чемпионат мира для меня последний. Это был последний турнир и последний матч в моей футбольной карьере. Если бы не чемпионат мира, я бы закончил пораньше. Сейчас у меня чувство радости и успокоения, заканчиваю на хорошей ноте, играю на чемпионате мира, в четвертьфинале, в отличной команде, с отличным тренером, с настоящим тренером. С футболистами, которые отдают себя полностью в игре», — сказал Игнашевич.

Он добавил, что в декабре получит тренерскую лицензию.

«Есть желание стать тренером. Хорошим тренером. Пока такие мысли», — сказал футболист в интервью, запись которого размещена в микроблоге сборной России в Twitter.

Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры!

Сергей, спасибо за всё!#Легенда #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ZJrX6ygtjY

— Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Хорватии в Сочи 7 июля победила команду России и вышла в полуфинал ЧМ.

Фоторепортаж с матча смотрите здесь.

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