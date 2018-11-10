Защитника ФК «Краснодар» Петрова вызвали в сборную России

Изменения в составе команды произошли из-за травм трех игроков.

Против сборной Германии 15 ноября точно не смогут сыграть защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитники Денис Черышев («Валенсия») и Александр Головин («Монако»). Футболистов все еще могут вызвать на матч Лиги наций УЕФА против Швеции 20 ноября.

В связи с этим в расположение сборной России отправились защитник «Краснодара» Сергей Петров и полузащитник «Рубина» Павел Могилевец.

Национальная команда начнет подготовку к встречам 12 ноября, сообщает пресс-служба РФС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в сборную России вызвали игрока ФК «Краснодар» Юрия Газинского.

В составе сборной Швеции против России выступит футболист «черно-зеленых» Виктор Классон.

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