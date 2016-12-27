Защитника «Сочи» Фантенберга вызвали на Матч звезд КХЛ

Департамент проведения соревнований Континентальной хоккейной лиги в декабре назвал имена игроков, которые выступят 22 января в Уфе на Матче звезд. В их числе оказался защитник ХК «Сочи» Оскар Фантенберг.

В этом году изменился формат проведения Матча звезд КХЛ: 21 января состоится «Мастер-шоу», в рамках которого игроки покажут все свои качества и навыки, а 22 января состоится турнир среди четырех команд дивизионов лиги.

Фантенберг будет представлять дивизион Анатолия Тарасова вместе с голкипером Ильей Сорокиным (ЦСКА), защитниками Мэтом Робинсоном («Динамо Москва») и Игорем Ожигановым (ЦСКА) и нападающими Валерием Ничушкиным, Иваном Телегиным (ЦСКА), Брэндоном Козуном («Локомотив»), Дмитрием Кагарлицким («Северсталь»), Максимом Афиногеновым («Витязь») и Владимиром Галузиным («Торпедо»), сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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