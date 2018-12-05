Защитника ХК «Сочи» Егора Рыкова вызвали в сборную России

Хоккеист выступит в составе олимпийской сборной России на Кубке Люцерна в Швейцарии.

В первом матче российская команда сыграет со словаками, а затем в зависимости от результата этой игры встретится с командой Австрии или Швейцарии.

Матч с командой Словакии состоится 13 декабря и начнется в 18:15, а вторая встреча назначена на 14 декабря. Начало — в 18:15 или 20:15, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Егор Рыков перешел в ХК «Сочи» из петербуржского СКА в начале октября.

Игрок ХК «Сочи» Юрки Йокипакка сыграет за сборную Финляндии на Кубке Первого канала.

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