Защитнику сборной Исландии Сигурдссону в Геленджике на день рождения подарили картину

Футболисту «Ростова» 19 июня исполнилось 32 года.

«Сегодня день рождения Рагнара Сигурдссона, он получил несколько замечательных подарков, в том числе картину Виталия Владимировича Коробейникова. С днем рождения, Рагнар!» — написали в аккаунте сборной Исландии в Instagram.

Сигурдссон c января 2014 года по август 2016 года выступал за «Краснодар», в составе которого провел 86 официальных матчей, забил четыре мяча и сделал три результативных передачи. Его дебют за национальную команду состоялся в августе 2007 года. В 2016-м во время матча 1/8 финала чемпионата Европы Сигурдссон забил гол в ворота сборной Англии. В итоге Исландия победила 2:1 и вышла в 1/4 турнира.

Виталий Коробейников — краснодарских живописец, народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств, секретарь Союза художников России по ЮФО.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Исландии выбрала Геленджик своей базой на время ЧМ в России. В первом матче группового турнира команда сыграла вничью с Аргентиной. Второй матч ислнадцы проведут 22 июня против сборной Нигерии.

