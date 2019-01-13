Защитник ФК «Краснодар» Шишкин на правах аренды перешел в «Крылья Советов»

Футбольные клубы достигли договоренности об аренде волжанами Романа Шишкина до конца сезона-2018/2019.

Шишкин перешел в «Краснодар» из московского «Локомотива» в январе 2017 года и с тех пор принял участие в 34 официальных матчах в рядах «горожан», забил в них один мяч и стал автором двух результативных передач.

В текущем сезоне футболист вышел на поле в шести играх, в общей сложности провел на газоне 328 минут без учета компенсированного времени, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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