Защитник ПБК «Локомотив-Кубань» Кулагин попал в рейтинг Forbes «30 до 30»

Российского 26-летнего спортсмена включили в ряды персон, которые до 30 лет получили признание в профессиональном сообществе и известность.

Рейтинг «30 до 30» включает десять категорий, Кулагин занял место в разделе «Спорт и киберспорт».

«Один из самых талантливых и универсальных российских баскетболистов: качественно защищается, хорошо видит площадку, результативно бросает с разных дистанций и мгновенно включается в игру», — сообщается в характеристике игрока на сайте.

В 2016 году Кулагин выиграл Евролигу и Единую лигу ВТБ в составе ЦСКА, сейчас выступает за краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» и играет важную роль в сборной страны, которая впервые с 2010 года отобралась на чемпионат мира, сообщает Forbes.