Заслуженный тренер Рудольф Бабоян: кубанское самбо — лучшее в России

Президент Федерации самбо Краснодарского края рассказал, какие соревнования проводятся в крае и как кубанские спортсмены выступают на различных турнирах.

«Кубанское самбо — лучшее в России. Это не мои слова, это слова президента Всероссийской федерации самбо Елисеева и всех представителей команд из разных субъектов Российской Федерации. У нас правильно поставлена работа со спортсменами, четко выверенный календарь соревнований, которые проходят в крае, они жестко регламентированы. Краснодарский край всегда является лидером на всех финальных мероприятиях — чемпионатах и первенствах России.

То есть в командном зачете мы первые или вторые, минимум — третьи. Всегда, во всех возрастных категориях. Все чемпионаты и первенства Южного федерального округа проходят в Армавире, там же и отборочные соревнования», — рассказал заслуженный тренер РФ, президент Федерации самбо Краснодарского края Рудольф Бабоян в эфире телеканала «Кубань 24».

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