ZASPORT представила форму паралимпийцев РФ

На одежде, обуви и аксессуарах российских атлетов будет отсутствовать государственная символика.

Согласно сообщению компании, Паралимпийский комитет России получил для спортсменов и членов делегации 100 комплектов экипировки. В состав комплектов вошли куртки, парки, горнолыжные брюки, спортивные костюмы, свитшоты, футболки, шапки, джинсы, кроссовки, чемоданы, рюкзаки, поясные сумки. Паралимпийская форма выполнена в спокойной палитре: синем, бежевом и сером цветах.

«В новой экипировке есть определенный стиль, вторящий современным тенденциям. Мне очень понравились свитшоты, джинсы, рюкзак, сумка на пояс», — цитирует лыжницу Акжану Абдикаримову ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта. Российские паралимпийцы выступят в Южной Корее под нейтральным флагом. Международный паралимпийский комитет 26 февраля объявил предварительный список российских спортсменов, которые примут участие в Паралимпиаде. Российская делегация на Паралимпиаде будет состоять из 72 человек.

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