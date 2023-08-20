Заставит ли Путина отступить угроза Крыму?

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Крым — это «красная черта», которую президент России Владимир Путин не может переступить. Об этом сообщает The Hill.

Однако в США считают маловероятным возвращение Крыма под юрисдикцию Украины. Журналисты разделяют эти сомнения. По их мнению, для изоляции Крыма контрудар ВСУ должен идти на Мелитополь, Армянск или Скадовск.

Прежде чем взять Мелитополь, украинские войска должны освободить Токмак, который до сих пор окружен системой траншей, минных полей и заграждений. Кроме того, Российская Федерация держит там группировку численностью более 90 тысяч военнослужащих.

По данным издания, украинские войска организовали успешную десантную операцию по реке Днепр, которая служит дальнейшему наступлению.

>

“Что бы ни говорил Путин о защите русскоязычного населения Луганска и Донецка, его нынешним приоритетом является спасение Крыма…”, — говорится в публикации.