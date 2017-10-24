Застройщиков ЖК «Территория счастья» в Краснодаре поместили под домашний арест

Дольщики тем временем вместе с властями пытаются сделать все, чтобы дома, наконец, сдали.

В администрации города прошла очередная трехстороняя встреча: строители, чиновники и собственники квартир обсудили, как продвигается работа. Как и было обещано, высотку на улице Домбайской будет достраивать другая компания. Площадку ей уже передали, договор подрядных работ подписан.

Возведение двух домов на Жигуленко должна была завершить та же фирма, что и начинала, — «Кубань Строй Стандарт». Домашний арест ее руководителя совсем не ускорит кладку. Главный вопрос теперь — кто будет заверять документы и принимать выполненные работы. Как можно скорее предстоит определить доверенное лицо с правом подписи.

«Никто, я думаю, из здесь сидящих не испытывает иллюзий, что завтра там появится радуга и будет все прекрасно. Мы будем сталкиваться с проблемами. Но надо понимать, что объект мы завершим. Все будет хорошо, главное, постараться всем вместе», — считает первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

От подрядчиков уже удалось добиться четкого графика работ на год. Из числа дольщиков выбрали тех, кто будет приходить на площадку и следить за соблюдением сроков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЖК «Территория счастья» в Краснодаре достроят в следующем году. Об этом сообщил Андрей Алексеенко на предыдущей встрече с дольщиками.

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