Завершились восстановительные работы на водопроводе под Крымском

Планируется, что к 22:00 14 ноября возобновится подача воды в дома жителей Крымского района, к 2:00 15 ноября питьевая вода поступит в Новороссийск, к 3:00 — в Геленджик.

Авария на Троицком групповом водопроводе произошла вечером 13 ноября. Без воды остались жители Новороссийска, Крымского района и Геленджика. В 17:55 в диспетчерскую службу поступило сообщение о снижении давления воды на сетях магистрального водовода МВ-2 диаметром 1 тыс. 220 мм.

Рядом с хутором Плавненским Крымского района обнаружили крупную утечку. Причина аварии — износ стальной трубы: в нижней части водовода образовалась трещина размером 200х15 см. Для ее ликвидации потребовалось снова остановить работу насосных станций, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс».

На месте аварии работали 120 специалистов и 36 единиц спецтехники с учетом привлеченных сил МЧС и «Кубань-СПАС».

Специалисты работали всю ночь, были выполнены земляные работы, откачка воды, в 6:00 14 ноября бригады приступили к сварочным работам.

Основные ремонтные работы завершили в 15:50. Начался постепенный запуск воды в систему.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крымском районе провели экстренное совещание из-за аварии на водопроводе.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев взял на личный контроль ситуацию с аварией на водопроводе под Крымском. Подвоз воды организовали во всех населенных пунктах, оставшихся без водоснабжения.

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