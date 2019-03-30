Завершился первый тур по маршрутам «Золотого кольца Боспорского царства»

В первом автобусном туре приняли участие более 30 отдыхающих и представителей туркомпаний из Краснодара, Екатеринбурга, Керчи и Ростова.

За неделю они посетили более й5 памятников античной истории, современных культурных центров, шоу-парков, десятки обзорных и тематических экскурсий в десяти городах и поселках четырех южных регионов. Они приняли участие в античном квесте «В Боспоре рождается истина!».

На Кубани туристы посетили Геленджик, Кабардинку, Новороссийск, Абрау-Дюрсо, Анапу, Тамань и поселок Сенной Темрюкского района. Маршрут по краю занял два дня. Гости увидели премьеру шоу-программы «Амазонки Боспорского царства» в культурно-туристическом комплексе «Россия». А также попробовали себя в качестве сомелье в Абрау-Дюрсо. Им предложили продегустировать блюда национальной кухни в Греческом культурном центре и попробовать себя в роли подмастерьев музея-мастерской «Античная Горгиппия».

По словам туроператоров, после каждого города они обсуждают, что добавить или убрать из тура. Они называют этот тур круглогодичной альтернативой «Золотому кольцу России», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани стартовал первый тур по «Золотому кольцу Боспорского царства». Маршрут «Золотого кольца Боспорского царства» вошел в топ-10 лучших турпроектов России.