Завершился государственный визит Президента Узбекистана в Катар

O Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил государственный визит в Катар.

Высокого гостя сопровождал Государственный министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдулазиз аль-Хулайфи и другие официальные лица в международном аэропорту имени шейха Хамада. Глава нашего государства отбыл в Ташкент.

Сегодня в Дохе лидер нашей страны провел переговоры с эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Сони. Выражено твердое желание вывести сотрудничество двух стран на более высокий уровень стратегического партнерства.

По итогам переговоров был подписан ряд важных документов. – 2023» принял участие в открытии всемирной выставки и осмотрел выставку вместе с другими приглашенными руководителями.

В ходе визита глава государства также провел ряд встреч с крупными инвесторами Катара.