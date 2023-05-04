Завершился визит Президента Узбекистана в Германию

O Завершился двухдневный визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Германию.

В Берлине глава нашего государства провел переговоры с канцлером СКФ Олафом Шольцем и Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ведущая компания Германии и встреча с руководителями банков.

Президенты Узбекистана и Германии совместно посетили галерею Джеймса Саймона и представил «Археологические сокровища Узбекистана. открылась уникальная выставка «От Александра Македонского до Кушанского царства».

В рамках визита было подписано 16 межправительственных и межведомственных документов в сферах экономики, торговли, финансов, образования, наука и инновации.

После завершения мероприятий визитной программы высокого гостя сопровождали немецкие официальные лица в аэропорту Берлин-Бранденбург. Глава нашего государства отбыл в Ташкент.