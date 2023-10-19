Узбекистан Завершился насыщенный практический визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в город Пекин.

В ходе визита глава нашего государства провел переговоры с Президентом Республики Узбекистан Китай Си Цзиньпин и президент Вьетнама Во Ван Сюн.

Народ Китая председатель политического консультативного совета, состоялись встречи с руководителями ведущих корпораций этой страны «Ameri International», «CAMCE» », «China Energy», «Госсеть».

Президент Узбекистана с супругой принял участие в церемонии приветствия глав делегаций третьего международного форума «Одно место, один путь». zladi Китай и другие участники инициативы «Космос и дорога» поделились мыслями о дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества.

После мероприятий в рамках визита Президент отбыл в Ташкент. В международном аэропорту Шоуду высокопоставленных гостей сопровождали министр по чрезвычайным ситуациям КНР Ван Сянси и другие официальные лица.