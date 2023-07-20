Завершился визит Президента Узбекистана в Саудовскую Аравию

Два сотрудника священной мечети – по приглашению Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил с практическим визитом эту страну. – приняли участие на первом саммите в формате Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и выступил с речью. В рамках мероприятия состоялась встреча с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии шейхом Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Глава нашего государства отправился в священный город Мекку и совершил умру .

Президент Практический визит Шавката Мирзиёева завершился, глава нашего государства отбыл в Ташкент.