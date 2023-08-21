Завершился визит Шавката Мирзиёева в Венгрию

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил практический визит в Венгрию.

В Будапеште глава государства провел встречи с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, принял Шандора Чани, председатель правления банка «ОТП».

Лидер нашей страны посетил чемпионат мира по легкой атлетике и обменялся мнениями с руководителями иностранных делегаций. Он также принял участие в мероприятиях, посвященных государственному празднику Венгрии – Дню Святого Стефана.

По окончании визита глава государства отбыл в Ташкент.