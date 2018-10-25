Завершился второй этап конкурса «Лидеры Кубани — движение вверх!»

Онлайн-тестирование прошли более 1 тыс. участников, и только 400 смогут продолжить испытания.

Следующий экзамен будет очным. На четырех площадках конкурсанты встретятся с политиками и топ-менеджерами корпораций, поучаствуют в конкурсе управленцев. Из 400 человек должны отобрать 25 лучших. Они и станут финалистами.

«Мы ищем талантливых, перспективных управленцев, в которых сегодня заинтересован каждый муниципалитет, каждый орган власти. Мы надеемся, что этот конкурс позволит нам увидеть новые имена и лица, которые мы еще не замечали. Они должны пройти через непростые испытания и показать себя, при этом справиться должны исключительно своим интеллектом, умениями и навыками», — рассказал начальник управления кадровой политики Краснодарского края Геннадий Стрюк.

С конкурсантами будут работать эксперты и наставники. Среди них региональные министры, крупные предприниматели и менеджеры, кубанские депутаты и лидеры общественных движений. Возможно, что политики и бизнесмены увидят среди участников конкурса своих будущих сотрудников. Кроме того, финалисты получат личный план развития и попадут в резерв управленческих кадров Краснодарского края. Финал конкурса «Лидеры Кубани» пройдет в декабре.

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