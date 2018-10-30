Заводы Кубани произвели 1 млн тонн сахара

В Краснодарском крае продолжается сезон уборки и переработки сахарной свеклы.
По оперативным данным, агрокультура убрана с площади 190 тыс. га. Валовой сбор составляет более 7 млн т. В уборке задействовали 77 сельхозмашин.
Собранное сырье поступает на сахарные комбинаты края для дальнейшей переработки. По данным минсельхоза края, с учетом сырья Ставропольского края и Ростовской области заводы приняли на переработку 8 млн т. Переработали более 7,5 млн т сырья, из которого произвели 1 млн т свекловичного сахара.
Переработку сахарной свеклы ведут 16 кубанских заводов. Наибольший объем произвели Успенский, Ленинградский, Выселковский и Новопокровский сахарные комбинаты.
Краснодарский край производит 25% сахара от общероссийского объема. Около 220 тыс. т остается в регионе для внутреннего потребления, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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