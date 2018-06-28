Заводы Кубани выработали 100 млн условных банок зеленого горошка

В Краснодарском крае идут уборка зеленого горошка и заготовка консервов.

По оперативным данным, культура убрана уже с площади 7,7 тыс. га или 66% от намеченного. Валовой сбор составляет 25 тыс. т. Из него предприятия края выработали около 100 млн условных банок консервов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

На постоянной основе горошек перерабатывают 11 предприятий. Лидерами производства в этом сезоне стали ООО «Кубанский консервный комбинат» Калининского района и ООО «Техада» Павловского района.

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