Завтра в Каире пройдет международная конференция по ситуации в секторе Газа

<img src="/wp-content/uploads/2023/10/53797d38ee7255aba7ad4f7f6031f7af.jpg" title="Завтра в Каире состоится международная конференция по ситуации в секторе Газа" alt="Международная конференция по ситуации в секторе Газа состоится Завтра в Каире пройдет международная конференция, посвященная ситуации в секторе Газа

21 октября в Каире, столице Египта, «Мирный успех на Ближнем Востоке» пройдет международная конференция по тему.

В сообщении со ссылкой на агентство Reuters сообщается, что на встрече присутствовали глава палестинского государства Махмуд Аббас, министр иностранных дел Египта Самех Шукри, король Бахрейна Хамад бин Иса аль-Халифа, Верховный сообщает, что представители участвовали. В нем примут участие министр иностранных дел и политики безопасности Европейского Союза Джозеф Боррель, премьер-министр Италии Джордж Мелони, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, министр иностранных дел Франции Катрин Коллан. Он был создан для снижения напряженности в секторе Газа, поиска справедливого решения. решение палестинской проблемы и способствовать достижению прекращения огня. Ожидается открытие гуманитарного коридора для эвакуации людей с КПП «Рафах» на границе Египта с сектором Газа.