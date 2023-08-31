Захарова: Без участия России не может быть зерновой сделки

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что невозможно говорить о зерновом соглашении без участия России.

“Если говорить о соглашении, в котором “Россия участвует, это Россия. Она не может работать без Федерации. Это физически невозможно. Если говорить о каких-то других соглашениях, стороной которых Россия не является, то это должно быть написано точно так же”, – сказала Захарова.

Также он отметил, что зерновое соглашение станет одной из тем, которые будут обсуждаться на переговорах Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Хакана Фидана в Москве.