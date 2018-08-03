Захарова: целью нападения на российских журналистов в ЦАР могло быть ограбление

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о первых итогах расследования преступления.

«Как свидетельствуют первые результаты следственных действий, россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты», — рассказала дипломат.

Захарова уточнила, что 1 и 2 августа сотрудники правоохранительных органов ЦАР при поддержке специалистов ООН провели осмотр места преступления и допросили свидетелей в городе Сибю и в селениях, возле которых произошло нападение. Запланировано рабочее совещание с участием жандармерии ЦАР и представителей посольства России в Банги, в ходе которого подведут промежуточные итоги работы следственной группы.

МИД России держит ситуацию на особом контроле, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 31 июля стало известно об убийстве в Центральноафриканской Республике трех российских журналистов — Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Их тела доставят в Россию 4 августа.

Погибшему в ЦАР режиссеру Александру Расторгуеву присудили премию «Лавровая ветвь».

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