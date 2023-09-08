Захарова: «Не допускать в Армению российских общественных деятелей нанесет ущерб сотрудничеству»

Отказ Армении впустить в страну российских общественных деятелей, не нарушивших закон, серьезно вредит ее отношениям с Россией. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

По ее словам, первый заместитель председателя комитета по евразийской интеграции и связям с гражданами Госдумы Константин Затулин и a Включение ряда общественных деятелей в этот список является неприятным прецедентом, оказывающим негативное влияние на двусторонние отношения.Сегодняшняя тенденция распространения информации не удовлетворяет ни вас, ни нас. Это противоречит природе традиционных дружеских отношений”, – сказал он.

Напоминаем, что первый российско-армянский медиа-форум пройдет в Ереване 6-8 сентября.

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