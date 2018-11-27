Захарова объяснила повышенные меры безопасности вокруг Крымского моста

Россия приняла повышенные меры безопасности в Керченском проливе с учетом ситуации на Украине и угроз в отношении Керченского моста. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 26 ноября.

По ее словам, руководство Украины не контролирует ситуацию в стране, «радикалы заправляют, постоянно слышатся призывы к террористической деятельности как на территории Украины, так и за ее пределами».

«Именно поэтому российская сторона предпринимала повышенные меры безопасности, особенно учитывая те призывы к уничтожению, подрыву и так далее Керченского моста. Это не прихоть, это нормы цивилизованного отношения, в том числе к Украине», — сказала Мария Захарова.

По ее оценке, ситуация с действиями кораблей украинских ВМС в Керченском проливе 25 ноября была спланирована заранее.

«Речь идет о заранее спланированной, вынашиваемой и сейчас реализованной провокации. Масштабной провокации, которая включает в себя информационный компонент в виде информационной подготовки и конкретной реализации, силовой компонент, угрозы применения силы, а затем подключение дипломатических и международно-правовых ресурсов», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что расчехленные орудия участвовавших в инциденте кораблей украинских ВМС и отсутствие реакции на попытки с российской стороны установить контакт «прекращают какие-либо попытки оправдать украинскую сторону, используя при этом ссылки на международное право».

Представитель МИД России также выразила сожаление в связи с отказом Совбеза ООН рассмотреть российскую заявку на обсуждение инцидента в Керченском проливе, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно зашли в территориальные воды РФ. Из-за этого Керченский пролив временно закрыли для гражданских судов. На патрулирование Керченского пролива направили российские боевые самолеты. В Черном море задержали корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» за нарушение российской границы. По факту нарушения госграницы России возбуждено уголовное дело.

По данным на 26 ноября, в Керченском проливе открыли движение гражданских судов.

После инцидента в Керченском проливе некоторым категориям россиян могут ограничить въезд на Украину. Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине.

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