Захарова прокомментировала инициативу изменить название России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала поручение Президента Украины Владимира Зеленского изучить вопрос о смене названия России на Московию.

«Бункер каждый день доказывает нашу работу. Вот еще одно доказательство попытки создать «антироссию» из Украины», — написал он в Telegram.

В ноябре 2022 года на сайте Офиса Президента Украины появилась петиция с требуют переименовать Россию в Московию.

В петиции также предлагалось Зеленскому заменить термин «российская» на «Москва», а термин «Российская Федерация» на «Московская Федерация».

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