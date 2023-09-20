Захарова: Россия надеется, что Армения поймет опасность западных авантюр

Россия надеется, что Армения поймет опасность западных авантюр. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юрия Кима на брифинге. его реальные цели на Южном Кавказе.

По его словам, США не заинтересованы в исходе событий, Вашингтон не заинтересован в разрушении всей архитектуры безопасности, ударе по всем положительным точкам

М.Захарова сообщила, что представитель Госдепартамента США фактически признал, что США выбрали Армению следующей жертвой своих геополитических игр: “Речь идет об образовании”.