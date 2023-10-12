Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире телеканала “Соловьев Live”, что США, которая имеет большой разведывательный потенциал на Ближнем Востоке, не знает о готовящемся конфликте в регионе. Это было невозможно.
“Разведывательная мощь США находится непосредственно в регионе: первое — это спутники “, – сказал он.
По словам Захаровой, Якин. Операция на востоке настолько масштабна, что подготовку к ней невозможно не заметить с помощью спутников.
Он добавил, что Вашингтон контролирует все киберпространство в регионе, но год не следила за ситуацией и не передала информацию своему «ближайшему союзнику».
Такого не может быть, подчеркнула Захарова.