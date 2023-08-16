Захваченный в Иране гражданин США объявил голодовку. Его имени нет в соглашении

Шахаб Далили, постоянный житель США, находящийся в плену у Ирана, протестовал против того, что его не включили в соглашение между Вашингтоном и Тегераном и объявили голодовку. Согласно соглашению, Исламская Республика освободит пятерых американцев, находящихся в заключении в стране, пишет Middle East Eye. Это очень тяжело”, – сказал Рейтер сын Шахаба Далили Дариан.

Дариан решил объявить голодовку, чтобы сосредоточиться на своем отце Шахаб, который также находится с сыном. объявил голодовку после разговора по телефону. .

«Он чувствует себя преданным. Он подавлен. По его мнению, США могут вернуть кого угодно», — сказал Дариан.

60-летний Шахаб был арестован в Тегеране в апреле 2016 года, когда приехал в страну на похороны отца. Его признали виновным в пособничестве иностранному государству и приговорили к 10 годам лишения свободы.