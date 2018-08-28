Заявление Путина по вопросу изменений пенсионной системы выйдет 29 августа

Телеобращение покажут в полдень по московскому времени.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее 28 августа Владимир Путин провел в Омске совещание, на котором обсуждался вопрос об изменениях в пенсионную систему. Тогда глава государства сообщил, что свою позицию по этому вопросу он выскажет в ближайшее время в специальном обращении, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 2019 года начнется повышение пенсионного возраста с переходным периодом. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что изменения не затронут нынешних пенсионеров. Кабмин предлагает поэтапно повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 июня подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе.

По словам главы Министерства труда РФ Максима Топилина, к концу 2018 года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тыс. 414 рублей. Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов рассказал о необходимости достижения уровня пенсий до 2024 года и выходе на уровень около 20 тыс. рублей. Минтруд РФ пообещал максимальную страховую пенсию до 34 тыс. рублей.

По прогнозам Минздрава РФ, к 2030 году средняя продолжительность жизни в России достигнет 80,1 года. По прогнозам Минфина РФ, изменение пенсионного возраста даст прирост собственных доходов Пенсионного фонда на 5,9% в 2019 году.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства знает о реакции общества на предполагаемые изменения в пенсионном законодательстве. В России власти 61 региона выразили положительные мнения о законопроекте.

На Кубани депутаты поддержали законопроект о повышении пенсионного возраста. Правительство поручило повысить пенсии в два раза выше инфляции. Эксперты предложили заменить балльную пенсионную формулу на стажево-заработковую.

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